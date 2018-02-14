الشابة خيرة تكشف لأول مرة لغز وفاة ابنتها‎

كشفت مغنية الراي، الشابة خيرة، لأول مرة لغز وفاة ابنتها “نهاد” صاحبة ال20 سنة والتي وجدت مشنوقة في غرفتها في فيفري2017.

في حوار لها مع قناة خاصة، روت “خيرة” بتأثر وبنفس راضية بقضاء الله وقدره تفاصيل حادثة وفاة ابنتها التي غيرت حياتها.

حيث قالت أن يوم الحادثة كانت “نهاد” عادية جدا ولم تظهر أبدا من تصرفاتها انها تريد الإنتحار، حيث اتجهت ابنتها إلى غرفتها مساء لتنام بعد تحضير الحلوى لأختها الحامل وقدوم والدها “بابا” (رئيس فريق مولودية وهران) من السفر.

وأكدت أن كل شيء كان عاديا إلى غاية صبيحة يوم الغد، حيث وبمجرد البحث عنها صباحا، اكتشفوا أنها لا ترد وباب غرفتها مغلق من الداخل. وعند جلب المفتاح وفتح الباب، تفاجأت خيرة بابنتها جثة هامدة ملقاة على الأرض جنب هاتفها، حيث علقت نفسها في باب الخزانة “البلاكار”.

وفندت “خيرة” كل الشائعات التي طالت وفاة ابنتها، وأنها انتحرت عند سماعها خبر وفاة خطيبها في الخارج. مؤكدة ان خطيبها حي يرزق، وارتبطت به المرحومة بعد قصة حب منذ سن المراهقة.

واكتشفت مغنية الراي بعد وفاة ابنتها، أن هذه الأخيرة سبق و أرسلت صور لخطيبها تجسد نفس الوضعية التي انتحرت فيها.

يشار إلى أن مغنية الراي كانت قد اعزلت الغناء في السنوات الماضية ونادرا ما تطلق عمل فني، وكانت قد أطلقت ألبوما جديدا عقب وفاة ابنتها.

مؤكدة بأن رحيلها قضاء وقدر والحياة تستمر، مؤمنة أن الله من وهبها إياها وهو من أخذها منها.

ونذكر أن صاحبة ال 46 سنة هي الآن ماكثة في البيت، لها 4 أحفاد وقامت بتبني 3 أطفال.