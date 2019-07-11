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الشابة سهام: “لهذا السبب إبتعدت عن الساحة الفنية”

فن وثقافة
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الشابة سهام: “لهذا السبب إبتعدت عن الساحة الفنية”
بقلم نادية بن طاهر

في حوار خاص مع “تلفزيون النهار”، تحدثت الفنانة الجزائرية، ومغنية طابع الراي العاطفي، “الشابة سهام”، عن سبب غيابها مؤخرا عن الساحة الفنية.

وقالت “الشابة سهام” لـ”ميكروفون النهار”: “سبب غيابي عن الساحة الفنية، يعود بنسبة 50 بالمئة لظروف شخصية،

وبنسبة 50 بالمئة لحالة فننا حاليا، والذي ضاع”.

وتابعت “الشابة سهام”: “الشعب أصبح يخلط بين الفنانين، ولا يميز الفنان الصافي “الذي يؤدي أغاني نظيفة”، لذلك إنسحبت”.

وأضافت الفنانة: ” أنا أحضر أغنية، سوف أطرحها في الـ15 من شهر أوت المقبل، وأتمنى أن تعجب الجمهور”.


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