الشابة يمينة حول شائعات نزعها للحجاب: بيني وبين مولاي

ردت الفنانة الجزائرية، ومغنية الأعراس، الشابة يمينة، بقوة، على شائعات نزعها للحجاب، مؤكدة أن هذا الأمر شخصي وهو بينها وبين خالقها.

وأكدت الفنانة، في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، إنها لم تنزع الحجاب أبدا، ولكنها حرة في وضعه أو التخلي عنه لأن هذا الأمر يخصها.

وقالت الفنانة: “انا سيدة كبيرة، أقترب من عامي الـ62، ولا يصح تداول مثل هذا الكلام عني، وإلتزامي بالحجاب أمر بيني وبين خالقي فقط”.

ومن جهة أخرى، وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بعدم حضورها على مواقع التواصل الإجتماعي، أكدت الشابة يمينة إنها لا تستطيع تحمل الإنتقادات خصوصا مع سنها، ومرضها، لذلك فضلت الإبتعاد.