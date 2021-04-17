الشاب أنور حصريا للنهار.. هذه أسباب إختياري للأنشودة الدينية

كشف الشاب أنور حصريا للنهار عبر مكالمة هاتفية في برنامج زابينغ عن اخر اعماله وأسباب توجهه للانشودة الدينية لأوّل مرة .

وقال الشاب أنور ان ميوله للأنشودة الدينية كان منذ القدم وليس بالجديد حيث انه يحب إبراز صزته من خلال الأنشودة

وبخصوص مجال التمثيل والسينما قال الشاب أنور عرضت عليه عدة أعمال منها افلام ومسلسلات وأيضا حتى تقديم حصص تلفزيونية.

وكشف الشاب أنور انه لايرى نفسه في هذا المجال مضيفا أنه يحب أن يبقى في عالم الغناء الذي دخله منذ الصغر.

وواصل الشاب انور انه غامر بدخوله مجال الانشودة لأول مرة الذي يتمنى أن يلقى إعجاب وتقبل جمهوره ومعجبيه .

وتابع الشاب أنور انه كان يحب منذ القدم دخول مجال الأنشودة وكذا تجويد القرآن وحتى الإنتهالات .

وخلال المكالمة الهاتفية قال الشاب أنور أن الأنشودة التي أداء كانت في خاطره على حد قوله وأضاف فيها لأول مرة لغة الإشارات

وفي رده على سؤال حول دخول مجال الإنشاد كمقدمة للإعتزال قال أنور أن الفن احبه كرسالة.

كما سيقدم كل ماهو احسن لجمهوره ومحبيهوإختتم أن المهم ان الكلام يبقى نظيف.