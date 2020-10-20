الشاب أنور يعود بكليب جديد بعد 30 سنة من الغياب

تعيد أغنية “يا بويا يا بويا” الجوهرة التلمسانية الشاب أنور، إلى جمهوره بعد غياب 30 سنة عن الكليبات.

و يتمثل جديد الشاب أنور في تحضيره لأغنية تتحدث عن فراق الأب تحمل عنوان “يا بويا..” يقول مقطع منها:يا بويا جاوب وأهدر.. جيت للقبر عنقت لحجر.. وعيطت عليك بويا .

العمل تحت اشراف مناجير النجوم سيدعلي اكلول المقيم بالخارج.

ما جاوبتنيش..

للإشارة ،تصوير الاغنية سيكون في مدينة لالاستي” بتلمسان بمشاركة ممثلين محترفين.

و سيعود الشاب أنور إلى تصوير أغانيه عن طريق الفيديو كليب بعد غياب دام ثلاثون سنة.