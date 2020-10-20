الشاب أنور يعود بكليب جديد بعد 30 سنة من الغياب

فن وثقافة
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الشاب أنور يعود بكليب جديد بعد 30 سنة من الغياب
بقلم زهيدة ث

تعيد أغنية “يا بويا يا بويا” الجوهرة التلمسانية الشاب أنور، إلى جمهوره بعد غياب 30 سنة عن الكليبات.

و يتمثل جديد الشاب أنور في تحضيره لأغنية تتحدث عن فراق الأب تحمل عنوان “يا بويا..” يقول مقطع منها:يا بويا جاوب وأهدر.. جيت للقبر عنقت لحجر.. وعيطت عليك بويا .
العمل تحت اشراف مناجير النجوم سيدعلي اكلول المقيم بالخارج.
ما جاوبتنيش..
للإشارة ،تصوير الاغنية سيكون في مدينة لالاستي” بتلمسان بمشاركة ممثلين محترفين.
و سيعود الشاب أنور إلى تصوير أغانيه عن طريق الفيديو كليب بعد غياب دام ثلاثون سنة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=907017

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