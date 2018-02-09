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الشاب “أيمن” يروي قصة نجاته من الموت في مرسيليا

أخبار الجزائر
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الشاب “أيمن” يروي قصة نجاته من الموت في مرسيليا
بقلم أحمد بوطاف/محمد سعداوي

نجا الشاب أيمن بأعجوبة من الموت بعد أن أطلقت عليه رصاصة في الظهر بمرسيليا.

أيمن قال أن البيئة التي كان يعيش فيها سابقا كانت سببا في محاولة قتله باعتباره كان يتاجر بالمخدرات.

كما أضاف الشاب أيمن، أن الحادثة التي وقعت له جعلته يعود لرشده.

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التعليقات (1)

  • Arabic

    فرنسا معمرة بهاذ الستيل من العباد ، يحبو الفلوس بساهل ، سرقة اعتداءات وبيع مخدرات ونهايتها محتومة طبعا أما السجن والموت بالتصفية مثل مايحدث في جنوب فرنسا

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