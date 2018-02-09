الشاب “أيمن” يروي قصة نجاته من الموت في مرسيليا

نجا الشاب أيمن بأعجوبة من الموت بعد أن أطلقت عليه رصاصة في الظهر بمرسيليا.

أيمن قال أن البيئة التي كان يعيش فيها سابقا كانت سببا في محاولة قتله باعتباره كان يتاجر بالمخدرات.

كما أضاف الشاب أيمن، أن الحادثة التي وقعت له جعلته يعود لرشده.