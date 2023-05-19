الشاب بلال وفريكلاين لتنشيط حفل اختتام كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما

تختتم اليوم الجمعية فعاليات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17، الجزائر 2023، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وأعلنت الحساب الرسمي للجنة تنظيم “كان أقل من 17 عاما”، عن برنامج حفل الاختتام، والمقرر انطلاقه على الثامنة والنصف ليلا.

كما كشف ذات اللجنة، بأن هذا الحفل سيدوم لمدة 17 دقيقة، وسيتم تنشيطه من طرف المغنيان الجزائريان، الشاب بلال، وسميو فريكلاين.

يذكر أن نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، والذي سيجمع منتخبي السنغال، والمغرب، مقرر انطلاقا من العاشرة ليلا.