الشاب بلال يشعل اليوتيوب بأغنيته الجديدة “Les Jaloux”

أطلق النجم الجزائري، “بلال موفق”، والمعروف فنيا بـ”الشاب بلال”، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، في صفحته الرسمية، بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

الأغنية تحمل عنوان “Les Jaloux”، وهي من البومه الذي يحمل نفس إسم الأغنية.

وشارك في أغنية “Les Jaloux”، كل من الفنان “مراد مجود”، والديجي “Flex Mc”.

وتقترب الأغنية من المليون ونصف مشاهدة، بعد ساعات فقط من طرحها على موقع “اليوتيوب”.

وعرفت أغاني “الشاب بلال” الأخيرة، نجاحا كبيرا، على غرار أغنية “vida loca”، والتي حصلت على 88 مليون مشاهدة،

وأغنية “Romantique”، والتي وصلت إلى 81 مليون مشاهدة على موقع “اليوتيوب”.