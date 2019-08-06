“الشاب بلال يعتذر للمراركة بسبب الجنسية المغربية”

إعتذر الشاب بلال لجمهوره المغربي حول رفضه للجنسية المغربية، مؤكدا أنه لا فرق بين الجزائر والمغرب.

وجاء تصريح الشاب بلال ردا على سؤال أحد الصحفيين يتعلق بقبوله الجنسية المغربية.

وأضاف الشاب بلال، أنه إذا اقترحت عليه الجنسية المغربية ورد آنذاك قائلا ماذا أفعل بها.

وتابع يقول:”أقسم بالله أنني لم أكن أقصد الإساءة إلى المغاربة، وربما لم أحسن التعبير، أنا أسف إذا كلامي أزعج بعض الناس”.

وأكد بلال: “فعلا لا أحتاج إلى الجنسية المغربية لأنني أشعر وكأنني في بلدي.”

جاء هذا خلال الندوة الصحفية التي عقدها بلال مباشرة بعد مشاركته في المهرجان الدولي “جوهرة “بالمغرب في طبعته التاسعة.

وأشار الشاب بلال، إلى أنه لم يكن يقصد الإساءة للشعب المغربي، خاصة وأنه في كل مرة يغني في المغرب.

وتابع بلال يقول: : أشعر وكأنني في بلدي ولهذا قلت أنني لا أحتاج إلى الجنسية المغربية.

وأكد مغني الراي أنه منذ بداياته سنة 1996 عندما غني في مهرجان السعيدية ،لم يشعر بأي فرق بين المغرب و الجزائر.

وأضاف الشاب أنه منذ بداياته الفنية، كان يحب النوع المغربي خاصة فرقة “ناس الغيوان”.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب بلال لم يغن في المغرب منذ ثلاثة سنوات بعد هذه الحادثة، وهو الذي كان يشارك في معظم المهرجانات.