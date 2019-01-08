الشاب بيلو: “تمنيت ندير ديو مع هواري المنار لكن ربي ما كتبش”

عبّر مغني الراي الشاب بيلو، عن حزنه من فقدان هواري المنار الذي وافته المنية أمس مساءً، وأكد أن المنار كان إنسانا طيبا.

وقال الشاب “بيلو” في تصريح خص به “النهار” اليوم الثلاثاء، خلال حضوره جنازة المرحوم في عين الترك بوهران، أنه تمنى العمل معه.

وأضاف: “هواري إنسان زين.. وكان قريبا جدا منا جميعا، نطلب له الرحمة والمغفرة، علينا أن نطلب له الرحمة جميعا”.

وقال أيضا:”كنت في تواصل معه عبر الهاتف.. وآخر اتصال بيننا كان يوم 18 ديسمبر الماضي، أرسل لي رسالة صوتية طلب مني تقديم إهداء له بمناسبة عيد ميلاده”.

وأكد ذات المتحدث، أنه كان يتمنى أن يعمل مع المرحوم هواري المنار “ديو”: “تمنيت ندير معاه ديو .. لكن ربي ما كتبش، هذا واش كاين في قلبي”.

وختم قائلا: “ربي يرحمه.. ربي يرحمه.. ربي يرحمه.. غاضني بزاف وخلعة كبيرة”.