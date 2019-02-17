الشاب توفيق: “أعطوني المولودية وأنا نعرف كيفاش نسيرها”

عبر المغني ومناصر مولودية الجزائر، الشاب توفيق، عن أسفه لوضعية فريقه الحالية، مطالبا بظرورة التغيير الفوري في إدارة العميد.

وصرح الشاب توفيق، لتلفزيون “النهار”: “إذا لم يجدو الرجل المناسب لتسيير مولودية الجزائر، أنا مستعد للقيام بذلك على أحسن وجه”.

وأضاف: “مولودية الجزائر، فريق كبير، أكبر من ريال مدريد، وبرشلونة، ونملك لاعبيين محترمين، لكن هناك من يسعى لخراب الفريق”.

وفي الأخير انتقد الشاب توفيق، الرئيس المدير العام لمجمع “سونطراك”، المالك لأغلبية أسهم العميد، بسبب عدم وقوفه على شؤون الفريق.