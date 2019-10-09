الشاب حسام يطرد بلال الصغير بـ”روحي راكي مسامحة”

استطاع الشاب حسام أن يزيح بلال الصغير من المرتبة الأولى في “التوندونس” باليوتوب في الجزائر، بفضل أغنيته الجديدة “راهم يقولو”.

وإحتل الشاب حسام المرتبة الأولى في “التوندونس” بعد يوم واحد من نشر أغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان “روحي راكي مسامحة'”.

الأغنية من كلمات وألحان الشاب حسام، والذي يلقى إقبالا كبيرا عند فئة الشباب في كل مرة ينزل فيها أغنية جديدة إلى السوق.

صراع كبير هذه الأيام الأخيرة بين نجوم أغنية الراي من بينهم كادير الجابوني، بلال الصغير والشاب حسام، بالنسبة لأغنية الراي في الجزائر والمشاركة في مختلف المسابقات الدولية.