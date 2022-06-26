الشاب حسني حاضر في الحفل التاريخي للألعاب المتوسطية بوهران

كان أسطورة الراي الجزائري، الفنان الراحل الشاب حسني، حاضرا في حفل إفتتاح الدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط والذي أقيم سهرة السبت في وهران.

وتضمنت فقرات الحفل، عرض مقطع من الأغنية الشهيرة لملك الراي “طال غيابك يا غزالي”، والتي تفاعل معها بقوة الجمهور الحاضر بملعب وهران الجديد.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الخاص بفقرة الشاب حسني بالحفل بقوة، والتي كانت جد مميزة. حيث تعبر عن تراث المدينة التي ولد وترعرع فيها النجم الراحل.

هذا وتضمن الحفل العديد من الفقرات والتي عبرت عن التراث الثقافي الجزائري وتراث مدينة وهران بصفة خاصة، على غرار القصبة والراي والعلاوي وغيرها من الطبوع.

وأبهر حفل الافتتاح الحضور، والذي كان في القمة، سواء من حيث التنظيم أو الفقرات والمؤثرات والتكنولوجيا المستعملة. وكذا الألعاب النارية التي أضاءت سماء وهران.

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هذا ما كتبته الصحافة الأجنبية عن الحفل الأسطوري للألعاب المتوسطية بالجزائر

أسال الحفل الأسطوري لإفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بالجزائر، سهرة السبت، الكثير من الحبر، حيث أشادت الصحافة العالمية بلوحاته وتنظيمه. وكتب موقع “beIN SPORTS”، والذي نقل الحفل على المباشر: “افتتاح رائع لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط”. وأضاف الموقع: “انطلقت رسمياً دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 بحفل افتتاح رائع. عبر عن ثقافة وتراث دولة الجزائر المستضيفة إضافة إلى دول حوض البحر المتوسط المشاركة في الألعاب”. كما كتب موقع “العربي الجديد”: “افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران وسط أجواء تاريخية”. فيما كتب موقع “العين الإخبارية”: “وهران 2022.. حفل مبهر يدشن افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط”. وأضاف الموقع: “أبهرت مدينة وهران كل حاضري حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 عبر العديد من الفقرات والفعاليات التي نالت إعجاب الحاضرين”. كما كتب موقع ” France.tv “: “انطلقت النسخة الـ19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​التاسعة عشر بحفل الافتتاح الذي بدأ في جو حماسي. مع حضور 40 ألف متفرج بملعب وهران”. فيما كتبت وكالة “الأناضول”: “انطلقت ألعاب البحر الأبيض المتوسط، دورة وهران 2022. حيث يشارك في الدورة ما لا يقل عن 3390 رياضيا يمثلون 26 دولة”.

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