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الشاب حكيم: أنت “منحبكش في الله” وأنتي “لازم تغسلي فمّك”.. !!

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الشاب حكيم: أنت “منحبكش في الله” وأنتي “لازم تغسلي فمّك”.. !!
بقلم أسماء.ع

أوقع “بلال لاستار”، مغنّي الرّاي الشّاب حكيم، في فخ الكاميرا الخفية، خلال برنامجه الرمضاني “قادر روحك”.

وتأتيكم الكاميرا الخفية”قادر روحك”، بعد الإفطار ، طيلة شهر رمضان .

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