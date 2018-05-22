وتأتيكم الكاميرا الخفية”قادر روحك”، بعد الإفطار ، طيلة شهر رمضان .
انتشرت في صفحات موقع التواصل الاجتماعي، صور لسيارة داخل مسجد بالجزائر.
وحسب ما جاء في التعليق المرفق، فإن الصورة التقطت في المدرسة القرآنية التابعة لمسجد عبد…
ردّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على تصريحات بعض "المشككين"، مفندا أن يكون الجزائري يصوم 40 دقيقة إضافية.
وأوضح محمد عيسى، أن القائمون على الشؤون…
حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشرقية اليوم.
وحسب ذات النشرية، فإن الولايات المعنية هي: الطارف، قالمة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة،…
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