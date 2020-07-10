الشاب خالد: “أمنيتي أن أجمع وطن مغاربي كبير ونغني عن الحب والإلتئام.. ونلغي الحدود”

كشف الشاب خالد عن حلمه بوجود وطن مغاربي كبير موحد مثل الإتحاد الأوروبي، مشددا على أن تحقيق “هذا الحلم سيمنحنا القوة”.

وقال الشاب خالد في حوار له مع إذاعة تونسية: “حلمي أن تتوحد الدول المغاربية وأن أنتج عملا فنيا ضخما يجمع التونسي والمغربي والجزائري ويكسر الدنيا”.

وأضاف: “أمنيتي أن أجمع المغرب الكبير ونغني عن الحب والإلتئام.. نحن قادرون على أن نصبح مثل أوروبا”.

وأشار “الكينغ” خالد إلى أن توحيد الدول المغاربية سيمنحها “القوة”، مضيفا: “عندنا دول رائعة، نحتاج فقط إلى إلغاء الحدود وسنظهر للعالم أننا متحدون”.

وختم حديثه بالقول: “يا رب استر لنا المغرب الكبير، واحفظنا من فيروس كورونا”.

يشار أن الشاب خالد أصدر في ماي الماضي أغنية جديدة، اختار لها عنوان “يا دلالي”، وتزامنت مع الحجر الصحي الذي كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.