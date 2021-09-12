الشاب خالد: الجمهور المصري له مكانة خاصة عندي

احي نجم الراي الجزائري الشاب خالد، أمس السبت، حفله الغنائي الضخم بفندق الماريوت بالقاهرة الجديدة و الذي جمعه بالسوبر ستار المطرب اللبناني راغب علامة.

وقبل صعوده على المسرح لإحياء الحفل، قال الكينغ خالد للصحافة المحلية: “أحب الجمهور المصري وله عندي مكانة خاص جدًا، وأشعر بالخجل مع كل مرة أقف فيها على المسرح، ولكن بمجرد تفاعلهم مع أول أغنية أقدمها أنسى كل ذلك..”

وتابع خالد حاج ابراهيم: “حريص على التواجد للغناء في مصر بشكل دائم لأن جمهورها يعشق الفن ويقدره.

وكانت آخر حفلات الشاب خالد في 6 أوت الماضي، في قرية Bo Island سيدي عبدالرحمن، وشاركه في الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وحقق الشاب خالد خلالها نجاحا كبيرا، خاص أنها كانت الولى له بعد غياب عن جمهوره المصري.

يذكر أنه لأول مرة التقى النجمان الجزائري الشاب خالد واللبناني راغب علامة في حفل واحد غنائي بالقاهرة .

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