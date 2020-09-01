الشاب خالد :” الفنان يجب أن يكون محايدا ولا يمثل أي جهة سياسية”

قال الكينغ خالد في أخير ظهور إعلامي له من باريس أن الفنان هو صوت الجمهور لأنه يحمل رسالة الشعب.

و أكد خالد في حوار له مع قناة “العربية”، أنه ممنوع منعا باتا أن يكون الفنان تابع لأي حزب سياسي أو جهة معينة.

و أضاف الكينغ أنه يجب على الفنان أن يحترم المسئول الأول في البلاد سواء كان رئيسا أو ملكا.”

و تابع الشاب خالد قائلا:”أغنية الراي كانت محبوسة في الجزائر، و أنا أخرجتها للعالمية .”.

متابعا حديثه:”أحب شغلي كثيرا، وأكبر دليل على ذلك، نجاح أغانيا حتى بعد سنوات من نزولها إلى السوق.”

و عن المعايير التي يعتمد عليها الشاب خالد في تسجيل أغانيه،قال الكينغ:”الموسيقى بالنسبة إلي عندها روح لهذا لا تموت.

أما عن أغنية”د ي دي” فقال:”عملت عليه أشهر طويلة ولم نتوقع نجاحها هكذا لأني كتبتها و سجلتها في 24 ساعة.”

مضيفا:”في بعض الأحيان، تعمل على أي أغنية شهور و سنين و لا تنجح،و أغنية أخرى تسجلها في 5دقائق تكون عالمية.”

و عن تسجيله لأغنية”بنتي”بتوزيع موسيقي جديد لأغنية”تونس بيك “للراحلة وردة ،قال الكينغ:”نجحت الأغنية في العالم لأنني أعطيتها روح جديدة.”

و عن نوع الراي الذي أصبح عالمي بفضله،قال الشاب خالد:” نوع الراي كان مسجون في الجزائر، بفضلي أصبح معروف في كل العالم.”

و عن سبب اختفاءه في الفترة الأخيرة،قال صاحب “عايشة” انه لم يتوقف عن العمل و مازال “يشتغل” دائما و يحضر الجديد.

و من جهة أخرى، كشف الشاب خالد الذي كان يلقب بـ”أبو البنات” أنه رزق بطفل خامس و أصبح يلقب بـ”أبو داعي”.

كما قال أنه اختار العيش في مدينة لوكسمبورغ لأنها ليست بعيدة عن باريس و هي في قلب أوروبا.