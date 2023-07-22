الشاب خالد: تمنيت الموت لوالدي ولهذا توفي أخي في عمر الشباب

تحدث النجم الجزائري الشاب خالد عن تفاصيل حزينة من حياته ومعاناة والده مع المرض، وكذا وفاة شقيقه في عمر الشباب.

وروى الشاب خالد خلال لقاء له مع الإعلامي أنس بوخش، تفاصيل وفاة والده بعد إصابته بمرض السرطان ومعاناته مع الأمر. معتبراً أن الإصابة كانت نتيجة الحزن والقهر الذي عاشه.

وأوضح الشاب خالد أن والده عاش قهراً وألماً بعد وفاة إبنه، شقيق الشاب خالد، في عمر الشباب، حيث توفي غرقا في عمر الـ19 عاما.

وقال خالد: “أحد إخوتي توفي اصطحبه والدي إلى البحر وغرق أمامه فشعر والدي أنه السبب في وفاته”.

كما تحدث عن مرض والده وقال إنه تمنى الموت لوالده كي يتخلص من ألمه وعذابه الجسدي. لافتاً أنه توفي نتيجة الإصابة بالسرطان الذي نتج عن معاناته من الضغط النفسي والتوتر.

وحول نظرة والده له قال الشاب خالد “والدي كان يراني مختلفًا عن باقي إخوتي، ولم يكن هناك أي فنان في عائلتي. وكنت موهوب بالعزف على الآلات منذ صغري. وكان حلمي أن أظهر في تلفزيون الجزائر ويفتخر بي أهلي قبل أن اكتسب الشهرة العالمية حاليًا”.

كما تحدث الشاب خالد عن تعرض والدته للعديد من المواقف العنصرية من قبل جدته لأبيه لأنها كانت سمراء البشرة مثله.