الشاب خالد وسولكينغ يشاركان في حفل ضخم لجمع تبرعات للبنان

يحيي اليوم الخميس، كل من النجمين الجزائريين، الشاب خالد و”سولكينغ”، حفلا غنائيا كبيرا مع نجوم لبنانيين وعالميين.

وسيتم خلال هذا الحفل، جمع التبرعات لصالح المتضررين من انفجار مرفأ بيروت .

ويحمل الحفل، والذي سيتم إقامته بقاعة الأولمبيا العريقة، شعار “كلنا متحدون من أجل لبنان”.

وسيشرف على الإدارة الفنية للحفل، الموسيقي اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف.

وسيشارك في هذا الحفل، بالإضافة إلى الشاب خالد وسولكينغ، موسيقيين ومغنيين أوروبيين وعالميين.

ومن بين المشاركين، Sting، Vianney، FlorentPagny ،Clara Luciani، Pascal Obispo ،Melody Gardot ، Fiori،Yannick Noah، Patrick Bruel ، وBernard Lavilliers وهبة طوجي من لبنان.

وينطلق الحفل على الساعة التاسعة مساءً بتوقيت باريس.

وستبث قناة “فرانس 2” وإذاعة “فرانس انتر” سهرة اليوم، برنامج “كلنا متحدون من أجل لبنان” الذي يتضمن النقل المباشر للحفل، لدعم البلد الذي يجهد للتعافي بعد انفجار مرفأ بيروت.