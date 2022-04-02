الشاب خالد ومحمد منير يجتمعان في عمل واحد

يجتمع نجم الراي الجزائري الشاب خالد، والفنان المصري محمد منير، في عمل واحد للمرة الأولى.

ويقدم النجمان، إعلاناً جديداً لصالح مستشفى 75375 المصرية لعلاج سرطان الأطفال في مصر. كما سيتم إذاعتة العمل عبر شاشات التلفزيون في موسم رمضان 2022.

ويقدم المستشفى العلاج للأطفال بالمجان، فهو مستشفى خيري يُعالج المرضى مجانًا. فيعتمد كليًا على التبرعات والمساهمات الخيرية.

ويعتبر شهر رمضان أرضًا خصبة لجمع المزيد من التمويلات والتبرعات والمساهمات. التي يُفضل الجميع أن يُخرجها في هذا الشهر الكريم للحصول على الثواب المضاعف.

ويعتبر إعلان الشاب خالد ومحمد منير لصالح مستشفى 57357 في رمضان 2022، التعاون الأول من نوعه بين النجمين. حيث لم يجتمع النجمان من قبل في أي عمل فني مشترك.

وبالرغم من قوة صداقة النجمين، إلا أنهما لا يجتمعان سوى في حفلات موسيقية فقط.

هذا وكان الشاب خالد قد شارك في حملة إعلانية لصالح مستشفى 57357، ولكن هذا في رمضان 2018، عندما قدم أغنية “تمن حياة”.

كما حرص محمد منير على تقديم أغنية “أنت بطل” في رمضان 2019 للمستشفى نفسه، ليجتمع النجمان في إعلان واحد برمضان 2022.

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