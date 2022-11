الشاب خالد يبدع ويُغني لكأس العالم بقطر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الخميس، عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم “فيفا تشامبيونز” التي يؤديها نجم الراي الجزائري الشاب خالد.

وغردت الجوية القطرية على “تويتر”، بأن الأغنية يقدمها فنان الراي الجزائري الشاب خالد. بصحبة منسق الموسيقى اللبناني العالمي، رودج، تحت عنوان “C.H.A.M.P.I.O.N.S”.

وأكدت الشركة أن أغنية “C.H.A.M.P.I.O.N.S” قدت لأول مرة في منطقة انتظار المسافرين حصرياً لمشجعين لكأس العالم FIFA قطر 2022. وكان أداء المطرب الجزائري فيها ساحرا.

وكشفت الشركة، عن تدشين أغنية جديدة احتفاء بالمونديال خلال حفل بمطار حمد شارك فيه رئيس اتحاد كرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو.

ولاقت الأغنية استحسان الجمهور، حيث تعتبر من بين أفضل الأغاني المرافقة لكأس العالم 2022 والتي ستنطلق في الـ20 من شهر نوفمبر الجاري.

أغاني كأس العالم قطر 2022

هذا وتم إطلاق أغاني كأس العالم قطر 2022 ضمن ألبوم غنائي، يهدف إلى مزج أشكال متنوعة من الموسيقى.

ومن بين أبرز الأغاني الرسمية التي أطلقت بمناسبة هذا الحدث العالمي، أغنية هيا هيا.

حيث أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أولى أغانيه الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022 تحت عنوان “هيَّا هيَّا (نحن أفضل معًا)”.

والتي يشارك في أداها النجم الأمريكي ترينيداد كاردونا، والمغني الأفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.

بالإضافة إلى أغنية “ارحبو Arhbo” النسخة الإنجليزية، حيث أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم الأغنية الرسمية الثانية التي تعتبر إحدى اغاني كأس العالم قطر 2022 تحت اسم “ارحبو” Arhbo .

وشارك في أدائها مغني الراب الفرنسي-الكونغولي غيمز والمغني البورتوريكي أوزونا، الذي حصد على عدة جوائز بلاتينية لأكثر الألبومات مبيعًا.

كما أصدرت النسخة العربية من أغنية “ارحبو”، وشارك في أدائها الفنان القطري ناصر الكبيسي والفنان السعودي عايض.. والفنانة الكويتية حنين حسين.

وضمت الكلمات عبارات تدعوا للسلام والمحبة والكرم، حيث جاء فيها: “يا دوحة الناس يا حب واحساس حيى يا ذا المحيا..يا دوحة الناس يا حد وقياس غني للعالم هيا”.

كما أصدر مغني الراب الأمريكي ليل بيبي، الحائز على جائزة جرامي، الأغنية الرسمية الثالثة من اغاني كأس العالم قطر 2022. وتحمل الأغنية عنوان “The World is Yours to Take”.

وتعتبر أغنية Light The Sky الأغنية الرسمية الرابعة من اغاني كأس العالم قطر ، والتي تعاونت فيها أربع فنانات عربيات وهم: النجمة الكندية ذات الأصول المغربية نورة فتحي. والفنانة اليمنية بلقيس فتحي. والفنانة العراقية رحمة رياض. بالإضافة إلى مغنية البوب والراب المغربية منال بنشليخة.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إصدار الأغنية المُنفردة الجديدة لكأس العالم قطر 2022. وتحمل الأغنية عنوان “Tukoh Taka” وسيتم إطلاقها اليوم الجمعة.

والأغنية الجديدة تجمع ثلاثة نجوم عالميين من حول العالم هم نيكي ميناج، مالوما وميريام فارس. والذين يوحدون ثقافاتهم المتنوعة من خلال أغنية جماهيرية من إنتاج يونيفرسال آرابيك ميوزيك.