الشاب خالد يتضامن مع اللبنانيين بـ “جميلتي بيروت”

فن وثقافة
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الشاب خالد يتضامن مع اللبنانيين بـ “جميلتي بيروت”
بقلم زهيدة.ث

يتعاون الملحن محمد يحيى مع الشاب خالد، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم “جميلتي بيروت”، والمقرر طرحها خلال ساعات.

وتأتي هذه الأغنية بعد مأساة الانفجار المأسوي الذي حدث بالعاصمة اللبنانية بيروت، وقال الملحن محمد يحيى، إن فكرة الأغنية جاءت عقب هذه الحادثة.
الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان الملحن محمد يحيى بينما كتب الشاب خالد الجزء الخاص باللغة الفرنسية بنفسه وتم تسجيلها بأحد استوديوهات لبنان.
و تم الإتفاق على أن يعود العائد المادي للأغنية لمنظمة الصليب الأحمر بلبنان تضامنا ودعما للشعب اللبناني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=870383

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