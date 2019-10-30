الشاب خالد يحيي حفلا فنيا بالسعودية في 1 نوفمبر

أعلنت الهيئة السعودية للترفيه، عن إحياء النجم الجزائري العالمي، الشاب خالد، لحفل فني ضخم مع مغني الراب الجامايكي “شون بول”، في الرياض.

وسيتم تنظيم هذا الحفل، في الفاتح من شهر نوفمبر القادم، على مسرح محمد عبده، بمنطقة بوليفارد.

وغردت الصفحة الرسمية لـ”موسم الرياض” على تويتر قائلة: “عشانكم زدنا الحماس، والفنان خالد بيغني مع شون بول في ليلة مميزة ضمن ليالي الرياض العالمية”.

ويضم موسم الرياض، أكثر من 100 فعالية على مدار 70 يوما متواصلا، ويحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية.