الشاب خالد يستمتع بعطلة عائلية في تيطوان المغربية

فن وثقافة
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الشاب خالد يستمتع بعطلة عائلية في تيطوان المغربية
بقلم زهيدة ث

نشر الشاب خالد صورة له فوق حصان، وعلق عليها قائلا أنه يقضي وقتا ممتعا في تيطوان المغربية، بعد نشاط كبير في الفترة الأخيرة.

وقام الشاب خالد قبل العيد بإحياء مجموعة من الحفلات في عدة مدن أوروبية وعربية، وخاصة بالمغرب.

وكان الشاب خالد قد سجل أغنية رياضية يتغنى فيها بأمجاد لاعبي المنتخب المغربي، قبيل مشاركته في كأس أمم إفريقيا

التي احتضنتها مصر وتوج بها رفقاء بونجاح.

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EID MABROUK 🙏🏽♥️

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