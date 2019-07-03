الشاب خالد يصدم الجزائريين.. يُساند ويُهدي أغنية للمنتخب المغربي في “الكان”!!

فن وثقافة
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الشاب خالد يصدم الجزائريين.. يُساند ويُهدي أغنية للمنتخب المغربي في “الكان”!!
بقلم نادية بن طاهر

فاجئ  المغني الشاب خالد، الجزائريين بعدما طرح  أغنية جديدة، بعنوان “Morocco 4 Ever”، أهداها للمنتخب المغربي لكرة القدم، ليعبر عن مساندته لأسود الأطلس خلال “كان مصر”.

وهو ما أثار استغراب متابعيه من الجزائر، والذين اعتبروا أن الشاب خالد، كان يفترض به، أن يغني للمنتخب الجزائري.

وحقق المنتخب الجزائري لكرة القدم، مشوارا مشرفا في المرحلة الأولى من نهائيات كأس أمم افريقيا 2019، بمصر، حيث استطاع أن يتأهل للدور الثاني في صدارة مجموعته، وبالعلامة الكاملة.

وأغنية “Morocco 4 Ever”، هي من كلمات وإنتاج سفير الأغنية المغربية “مصعب العنزي”، وألحان رضوان الديري، وتوزيع حسام كامل.


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