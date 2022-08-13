الشاب خالد يعود بألبوم جديد بعد 10 سنوات من الغياب
أعلن النجم الجزائري العالمي الشاب خالد، عن إطلاق ألبوم جديد، يوم 19 أوت الجاري.
ويأتي هذا الألبوم، بعد 10 سنوات كاملة من الاعتماد على الأغاني المنفردة والديوهات مع كبار نجوم الغناء العربي والعالمي.
وكشف الشاب خالد، عن بوستر الألبوم الذي يحمل اسمه مؤكداً إطلاقه يوم 19 أوت الجاري.
وظهر على البوستر الدعائي للألبوم صورة للشاب خالد على طابع بريد، مع تأكيد موعد طرح الألبوم.
واستغرق تنفيذ الألبوم لسنوات طويلة وتم تأجيل طرحه أكثر من مرة آخرها بسبب إعلان وفاة والدة الشاب خالد منذ شهرين.
يذكر أن آخر ألبومات الشاب خالد كان C’Est La Vie في 2012، وحقق نجاحاً كبيراً، وضم 12 أغنية.
واستبق الشاب خالد إطلاق ألبومه الجديد بطرح توزيع جديد لأغنيته الشهيرة “طريق الليسي” رفقة الدي جي العالمي من أصول جزائرية سنايك.
https://www.facebook.com/KhaledOfficial/videos/472445260997934/?t=0
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Dj Snake يعيد إصدار الأغنية الشهيرة طريق الليسي
أعاد النجم العالمي ذو الأصول الجزائرية “dj snake“، إصدار وتوزيع الأغنية الشهيرة للكينغ الشاب خالد، “طريق الليسي”.
وتم نشر الأغنية على قناة الشاب خالد بموقع الفيديوهات اليوتيوب، أين دخلت التوندونس بعد ساعات قليلة من طرحها.
وشكر الديجي العالمي، الشاب خالد، على السماح له بإعادة إصدار هذه الأغنية بتوزيع جديد.
كما تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، والذي يحمل مقاطع رائعة من كل ربوع الجزائر. ومختلف المناطق السياحية والتراثية التي تزخر بها بلادنا.
فيما تضمن الفيديو كليب كذلك، مقاطع خاصة بالكينغ “الشاب خالد”، و”dj snake”، من الحفل الذي أحياه الأخير بـParc des Princes بباريس في فرنسا.
وجمع الديجي العالمي، عدة نجوم عالميين، في هذا الحفل الضخم الذي عرف حضور أزيد من 60 ألف متفرج.
للتذكير، لاقت أغنية “طريق الليسي”، التي صدرت سنة 1999 نجاحا كبيرا، ومازلت الى غاية هذه الأيام واحدة من أشهر الأغاني التي أصدرها الشاب خالد.