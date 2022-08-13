الشاب خالد يعود بألبوم جديد بعد 10 سنوات من الغياب

أعلن النجم الجزائري العالمي الشاب خالد، عن إطلاق ألبوم جديد، يوم 19 أوت الجاري.

ويأتي هذا الألبوم، بعد 10 سنوات كاملة من الاعتماد على الأغاني المنفردة والديوهات مع كبار نجوم الغناء العربي والعالمي.

وكشف الشاب خالد، عن بوستر الألبوم الذي يحمل اسمه مؤكداً إطلاقه يوم 19 أوت الجاري.

وظهر على البوستر الدعائي للألبوم صورة للشاب خالد على طابع بريد، مع تأكيد موعد طرح الألبوم.

واستغرق تنفيذ الألبوم لسنوات طويلة وتم تأجيل طرحه أكثر من مرة آخرها بسبب إعلان وفاة والدة الشاب خالد منذ شهرين.

يذكر أن آخر ألبومات الشاب خالد كان C’Est La Vie في 2012، وحقق نجاحاً كبيراً، وضم 12 أغنية.

واستبق الشاب خالد إطلاق ألبومه الجديد بطرح توزيع جديد لأغنيته الشهيرة “طريق الليسي” رفقة الدي جي العالمي من أصول جزائرية سنايك.

https://www.facebook.com/KhaledOfficial/videos/472445260997934/?t=0

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