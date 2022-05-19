الشاب خالد يكشف حقيقة تعرضه للنصب في مصر
تعرض ملك الراي الشاب خالد لعملية نصب وإحتيال عقب إحيائه حفلا فنيا في العاصمة المصرية القاهرة. حيث أنه لم يقبض كامل مستحقاته خلال ذلك الحفل. ليقرر خالد إثر ذلك مقاضاة منتج مصري لمطالبته بكامل أجره.
وجاء هذا بعد إعلان الكينغ خالد حاج ابراهيم عبر حسابه على الأنستغرام انه وبتاريخ 11 سبتمبر 2021 تعاقد على إقامة حفل فني في فندق بمصر لصالح شركة النخيل وتم ايضا التعاقد مع شركة تالنت دابليو التي يمثلها وليد جمال وشهرته جمال منصور.
وأكد خالد في ذات المنشور انه “إنه تم اقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي او حصولي على إجري كاملا المتفق عليه من المنتج والمسؤول عن تنظيم الحفل وليد جمال وشهرته جمال منصور بالرغم من وجود عقد مبرم بينه وبين شركة المنتج.
وتاسف الكينغ خالد من تماطل هذا الاخير في تسديد كامل الاجر المتفق عليه سالفا حيث إستولى ولم يقم بتحويل باقي المبلغ المتفق عليه سالفا.
وتابع ملك الراي أنه بعد الوعود الكاذبة التي يقدمها له هذا المنتج وبعد الشكوى التي رفعها لنقابة المهن الموسيقية بمصر دون جدوى قرر رفع دعوة قضائية وإتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا المنتج من خلال التواصل مع المستشار القانوني ياسر القنطوس المحامي بالنقض.
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احي نجم الراي الجزائري الشاب خالد، أمس السبت، حفله الغنائي الضخم بفندق الماريوت بالقاهرة الجديدة و الذي جمعه بالسوبر ستار المطرب اللبناني راغب علامة.
وقبل صعوده على المسرح لإحياء الحفل، قال الكينغ خالد للصحافة المحلية: “أحب الجمهور المصري وله عندي مكانة خاص جدًا، وأشعر بالخجل مع كل مرة أقف فيها على المسرح، ولكن بمجرد تفاعلهم مع أول أغنية أقدمها أنسى كل ذلك..”
وتابع خالد حاج ابراهيم: “حريص على التواجد للغناء في مصر بشكل دائم لأن جمهورها يعشق الفن ويقدره.
وكانت آخر حفلات الشاب خالد في 6 أوت الماضي، في قرية Bo Island سيدي عبدالرحمن، وشاركه في الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وحقق الشاب خالد خلالها نجاحا كبيرا، خاص أنها كانت الولى له بعد غياب عن جمهوره المصري.
يذكر أنه لأول مرة التقى النجمان الجزائري الشاب خالد واللبناني راغب علامة في حفل واحد غنائي بالقاهرة .
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