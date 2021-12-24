الشاب رامي يرد على منتقدي عودته للغناء بعد توبته

خرج الشاب المثير للجدل رامي عن صمته، بعد الكم الهائل من الانتقادات التي تلقاها نتيجة عودته للغناء.

وقال الشاب رامي على انستغرام إن ما قام به أمر شخصي ولا أحد يمكنه التدخل فيه.

وأضاف الشاب الرامي “أنا لم أضر أحدا، ولم أدمر أحدا، والوحيد الذي يمكنه محاسبتي هو خالقي”.

وتابع الشاب رامي “هناك من قاموا بشتمي، وكأنهم ملتزمون بالدين، سأدخل الجنة بغيبتكم ونميمتكم، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وختم الشاب رامي “الله عفو كريم ويمكنه مسامحتي، لكن لن أسامح من آذاني فعلا وقولا سأقف لكم أمام الله”.

وقد عاد مغني الملاهي المعروف بـ”الشاب رامي“، لإثارة الجدل من جديد، وذلك بعد إعلان توبته وتركه لمجال الغناء شهر جويلية الفارط.

ليفاجأ رامي جمهوره، قبل ساعات، بإعلانه عن إحياء حفل غنائي في إطار إحتفالات نهاية السنة، بولاية تيزي وزو.

وهو ما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تراجع الشاب رامي عن توبته، وعودته لعالم الغناء.

وفي التفاصيل، نشر رامي، ملصقا عن الحفلة التي سيحييها أيام 23 و24 ديسمبر 2021 بولاية تيزي وزو.

وهو أثار موجة من الجدل لدى جمهور رامي، فيما ذهب العديد إلى مهاجمته لعودته عن توبته. خصوصا وأنه كان قد أقسم على كتاب الله.

وكان مغني الملاهي المعروف بالشاب رامي، قد نشر فيديو عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك. شهر جويلية الماضي، يعلن من خلاله توبته وإعتزاله الغناء نهائيا.

وظهر في الفيديو، الشاب رامي، وهو برفقة الشيخ لطفي بوغابة، أين أقسم على المصحف. وعاهد الله على التوبة والإبتعاد عن الغناء.

وقال الشاب رامي عقب الإعلان عن توبته “الله يسمحلنا واش درنا ويقدرنا لفعل الخير”.

كما انتشر الفيديو بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي حينها، وأثنى الجميع على قراره متمنيين له التوفيق في حياته.

للتذكير فالشاب رامي متزوج من المغنية الشابة صباح، ولديهما طفل.

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زوج الشابة صباح “الشاب رامي” يعلن توبته

نشر مغني الملاهي المعروف الشاب رامي فيديو عبر صفحته الشخصيةعلى الفيسبوك يعلن من خلاله توبته وإعتزاله الغناء نهائيا.

واظهر الفيديو الشاب رامي زوج الشابة صباح وهو برفقة الشيخ لطفي بوغابة يقسم على المصحف ويعاهد الله على بالإيتعاد عن الغناء.

وقال الشاب رامي عقب الإعلان عن توبته الله يسمحلنا واش درنا ويقدرنا لفعل الخير