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الشاب رشدي: أنا ما نديرش “الباز” في البلاطوهات

بقلم النهار أونلاين
الشاب رشدي: أنا ما نديرش “الباز” في البلاطوهات
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الشاب رشدي: أنا ما نديرش “الباز” في البلاطوهات وعندي الحق ندافع على نفسي.

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