قناة النهار الشاب رشدي: ” الفن ما يوكلكش وما يعيشكش”.. بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أفريل 2023 - 10:52 شارك غرِّد أرسل 28 0 الشاب رشدي: ” الفن ما يوكلكش وما يعيشكش.. والمغني في هذا الوقت ولا يطلب”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7fZZH برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا حسين من فرقة تيكوباوين: أنا نسمع روحي ونسمع كلش قناة النهار 28 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة 11 | وعلاش عليا قناة النهار 02 أفريل رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ شوربة الدجاج والفطر وبريك عنابي قناة النهار 25 مارس عبد الله الكرد: الطبعة الأولى لألحان وشباب كانت الأصعب وخرجت أسماء كبيرة إلى عالم الفنّ قناة النهار 06 أفريل فرقة تيكوباوين تشعل البلاطو بأغنية "لكلغا الزمن" الأمازيغية قناة النهار 28 مارس فيصل من فرقة إيوال: الڨصبة عندها مكانة في ففرقتنا ولازم علينا نحافظوا على تراثنا قناة النهار 05 أفريل أمين بومدين: هذا العام الدرامة طغاة على الشاشة الجزائرية والفكاهة ناقصة بزاف قناة النهار 05 أفريل سرّ نجاح الفنانة بيونة.. قناة النهار 31 مارس مع النابلسي / هل هناك من لايريد الغنى ؟ قناة النهار 26 مارس شاهد فرحة مناصر تونسي بقميص الخضر الموقع من طرف ديلور قناة النهار 28 مارس