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الشاب رشدي: ” الفن ما يوكلكش وما يعيشكش”..

بقلم النهار أونلاين
الشاب رشدي: ” الفن ما يوكلكش وما يعيشكش”..
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الشاب رشدي: ” الفن ما يوكلكش وما يعيشكش.. والمغني في هذا الوقت ولا يطلب”.

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