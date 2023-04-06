قناة النهار الشاب رشدي: “كاين ناس يروحو للجامع ويبقاو يغنوا” بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أفريل 2023 - 11:03 شارك غرِّد أرسل 24 0 الشاب رشدي: “كاين ناس يروحو للجامع ويبقاو يغنوا”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CQkRf برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا مواقيت الإمساك ليوم الخميس 23 مارس 2023 قناة النهار 22 مارس واش داني / فيروس "كوكو" في شوارع بجاية.. تمـ.ـوت بالضحك😂😂 قناة النهار 01 أفريل بلماضي : هذا ماعملنا عليه لإقناع مزدوجي الجنسية لتمثيل الخضر قناة النهار 19 مارس هكذا كانت الأجواء بعد نهاية لقاء الخضر أمام النيجر قناة النهار 28 مارس عملية تسليم وإستلام المهام بين وزير الشباب والرياضة الجديد حماد والسابق سبقاق قناة النهار 18 مارس خالد طاهيري: بنت البلاد 3 خدمناه من القلب وسناو مفاجآت كبيرة قناة النهار 01 أفريل 😂واش داني : يعيطلك تشارك في مسابقة مع واحد مشهور..هو يمدلو أسئلة ڤاطو و نتا يحبسلك راسك قناة النهار 27 مارس فريدة حرحار عرفت أغنية خالد ديدي و ولاموني لي غارو مني غناتها فور قناة النهار 01 أفريل أجواء مستقرة وصافية على أغلب المناطق .. قناة النهار 24 مارس ضحكة ولعبة / دارلهم منافسة لي يغلب يربح ديمو🤣🤣شوفو كيفاش خلاصت عليه قناة النهار 05 أفريل