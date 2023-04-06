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الشاب رشدي: “ما نستناش الفن يوكلني ومناقدرش نسمح فيه”

بقلم النهار أونلاين
الشاب رشدي: “ما نستناش الفن يوكلني ومناقدرش نسمح فيه”
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الشاب رشدي: “ما نستناش الفن يوكلني ومناقدرش نسمح فيه”.

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