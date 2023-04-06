قناة النهار الشاب رشدي: “ما نستناش الفن يوكلني ومناقدرش نسمح فيه” بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أفريل 2023 - 12:01 شارك غرِّد أرسل 54 0 الشاب رشدي: “ما نستناش الفن يوكلني ومناقدرش نسمح فيه”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dWb10 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا تلمسان : عاصمة التوابل..محج العديد من الزوار عبر الوطن مع إقتراب رمضان قناة النهار 21 مارس أجواء حارة مرتقبة على أغلب المناطق .. قناة النهار 25 مارس أنيسة علي باي: الفنان الحقيقي لا يحتاج إلى ترويج في الكاميرا الخفية قناة النهار 05 أفريل تیارت : إقبال كبير لأرباب العائلات على إقتناء التوابل الخاصة بطبق الحريرة عشية شهر رمضان قناة النهار 22 مارس سمير MISTER X: كاين لي ما يقبلش النقد ولحقت حتى للعدالة على جال الكلام قناة النهار 31 مارس إتحاد الكتاب الجزائريين..دعوات لإعادة التفعيل قناة النهار 17 مارس " عبد الله الكرد" و "ديجي طاريق" ما قدروش يتعرفوا على أغنية الشاب مامي في فقرة" Mi Mi Li" قناة النهار 06 أفريل واش داني / تكون تمشي في أمان الله يخرجولك كلاب جيعانين يجرو موراك واش دير😂🤣 اللخّر مايسلكش !! قناة النهار 29 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة 13 | السينيال قناة النهار 04 أفريل ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 04 "الإختيار الأول قناة النهار 31 مارس