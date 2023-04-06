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الشاب رشدي يرد على الشاب خلاص..

بقلم النهار أونلاين
الشاب رشدي يرد على الشاب خلاص..
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الشاب رشدي يرد على الشاب خلاص.. “ما يعيطوليش مسكين” وما تهدرش عليا باش دير الـ buzz”

رابط دائم : https://nhar.tv/3c5St
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