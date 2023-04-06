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الشاب رشدي يرد على كل من قال له “نجم البلاطوهات”..

بقلم النهار أونلاين
الشاب رشدي يرد على كل من قال له “نجم البلاطوهات”..
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الشاب رشدي يرد على كل من قال له “نجم البلاطوهات”.. “لازم ندير الـ buzz باش نبان”.

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