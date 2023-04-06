قناة النهار الشاب رشدي يرد على كل من قال له “نجم البلاطوهات”.. بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أفريل 2023 - 12:03 شارك غرِّد أرسل 69 0 الشاب رشدي يرد على كل من قال له “نجم البلاطوهات”.. “لازم ندير الـ buzz باش نبان”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gxppB برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا أمين بومدين: الكاميرا الخفية الحقيقية تنتج بسيناريو ومخرج قناة النهار 05 أفريل ZOOM مع MISTERX 6 I الحلقة "05" البطحة قناة النهار 02 أفريل العدد الأول لزابينغ رمضان 2023 قناة النهار 26 مارس التعديل الحكومي .. وزراء جدد لتجسيد تطلعات المواطن وإلتزامات الرئيس تبون قناة النهار 17 مارس الطاكسي المربوح : ناس واد سوف ماشاء الله مثقفين بصحتهم 15000 دج قناة النهار 30 مارس أجواء ربيعية مستقرة مع إرتفاع في درجات الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 25 مارس "أم الخير: "بديت من الإذاعة وبعدها إلتحقت بالمسرح قناة النهار 29 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ كبسة بزاف بنينة و كوكتيل الفواكه قناة النهار 27 مارس "شاهد أمين تيتي زهاهم بالطرومبات ويغني "ولفك مرض مزمن قناة النهار 30 مارس الشاب حميدو عندي عقد مع شركة فرنسية ودرت جولات أوروبية وحفلات في الإمارات قناة النهار 01 أفريل