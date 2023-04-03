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الشاب سمير: أنا لم أبتعد عن الفنّ لكن واحد ما راه يحوس عليا

بقلم النهار أونلاين
الشاب سمير: أنا لم أبتعد عن الفنّ لكن واحد ما راه يحوس عليا
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