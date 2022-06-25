الشاب طارق يرفع العلم الجزائري ويوجه رسالة لوهران

رفع الفنان الجزائري الشاب طارق، العلم الجزائري، خلال حلوله ضيفا على قناة “tv5 monde”.

ووجه الفنان، رسالة إلى وهران، بمناسبة الألعاب البحر المتوسط المقامة بالولاية قائلا: “وهران في القلب”.

هذا وتنطلق النسخة الـ19 من الألعاب المتوسطية، اليوم السبت 25 جوان، وتدوم لغاية الـ5 جويلية المقبل.

ووضعت اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية، آخر الروتشات، لحفل إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 والذي سيقام سهرة اليوم السبت.

وسيشهد حفل الإفتتاح المقرر اليوم السبت، بملعب وهران الجديد، حضور ما يزيد عن 30 ألف متفرج.

وتواصل وفود البُلدان المُشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 تحضيراتها تحسبا للعرس المتوسطي.

حيث أجرى الرياضيين التابعين للوفود المُشاركة الجمعة آخر التحضيرات بالقرية المتوسطية.

كما جرت تدريبات الرياضيين في مُختلف الرياضات وسط ظروف جيدة، خاصة في ظل توفر كل المرافق المطلوبة بالقرية المتوسطية.

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