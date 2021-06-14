الشاب عقيل.. ‏نجوم الفن في الجزائر يستذكرونه في ذكرى وفاته الـ8

استحضر عدد كبير من نجوم الفن في الجزائر الذكرى الثامنة لرحيل الشاب “عقيل” الذي توفي بالمغرب اثر حادث سير بـ2013. ونشر النجم كادير الجابوني صورتان تجمعهما في أحد استوديوهات وكتب:”الذكرى الثامنة على ‏وفاة الاخ والصديق الفنان عقيل ربي يرحمك خويا”.

أما الكاتبة والشاعرة وهيبة بوديب، التي تعاملت كثيرة مع عقيل بالعديد من الأغاني التي نجح بها، استذكرت هي الأخرى الفقيد. حيث قالت على صفحتها الخاصة على الفايس بوك”” الله يرحمو و يوسع عليه و يطول في عمرك خويا لعزيز

ولم يفوت امين بابيلون، الفرصة ونشر صورة للراحل على صفحته الخاصة بالانستغرام. حيث كتب “الله يرحمك يا غالي سنوات تمر على فراق احد من اغلى الفنانين الجزائريين”.

اما صديقته الوفية الشابة سهام التي كانت تربطها به علاقة صداقة قوية جدا، فنشرت من جهتها صورة للفنان الراحل على صفحتها الخاصة على الانستغرام. وكتبت: “اليوم تمُر 8 سنوات على رحيل الشاب عقيل.. ألف رحمة ونور اعليك يا الغالي”. وتابعت “اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين.. فضلا وليس أمرا ماتنساوهش بالدعاء”.