الشاب “فضيل” يحلم بتسجيل ديو مع الراحل “حسني” و”أسماء المنور”

أعرب الشاب، فضيل عن رغبته في تحقيق حلمه بتسجيل ديو مع الراحل “حسني” و”أسماء المنور” بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.

قال الشاب “فضيل”، في تصريح صحفي، أن حلمه كان ومازال تسجيل أغنية ثنائية مع الراحل الشاب “حسني”.

وأضاف الشاب “فضيل” أن “باستخدام التكنولوجيات الجديدة يمكنه تحقيق ذلك”.

كما قال الشاب “فضيل “أن اسماء المنور من أحسن الأصوات العربية و التي يتمنى تسجيل أغنية معها أيضا”.

وعن إعادته لأغنية الشيخ المازوني “استوار شابة” قال “فضيل “إنه من محبي هذا الفنان و الأصداء التي وصلته عنها و ردود أفعال جمهوره كانت مشجعة جدا”.

وتابع بالقول أن “كورونا عطلت الكثير من مشارعه ،من بينها اغنية “smile” التي أطلقها مؤخرا نظرا لموضوعها الذي يخفف ضغط كورونا على الناس.

و عن مشاريعه،كان الشاب فضيل شحيح جدا في الكشف عن الإسم الذي سيسجل معه أغنية ثنائية و اكتفى بالقول بأن ربما سيجمعه مشروع مع الكينغ خالد.

وأضاف الشاب “فضيل ” أنه “يتابع عن قرب كل ما يقوم به الشباب الصاعد و سعيد جدا بما قدموه، وما ينقص الفنانين الجزائريين “المناجمنت”، ويجب أن يعتمد الفنان الجزائري على مسير مثل الرياضي لينجح في مسيرته”.

وعن “السوشال ميديا”، قال الشاب “فضيل” إن “مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت كثيرا الفنانين في الانتشار والتشهير بأعمالهم، عكس زمان عندما كانوا يعتمدون على الجرائد و التلفزيون و الإذاعة فقط”.

كما عبر في نهاية لقائه عن أمنيته الكبيرة في العودة الى عالم التمثيل، لأنه يحتفظ بذكريات جميلة من عمله الأول في الجزائر مع مرزاق علواش في فيلم “باب الواب سيتي” مع فريدة صابونجي.