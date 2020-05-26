الشاب فوضيل: أنا إبن شهيد وبلادي دائما في قلبي

أكد النجم الجزائري العالمي، الشاب فضيل، أنه إبن شهيد، وأصله جزائري، وأن الجزائر دائما في قلبه.

وكشف الشاب فضيل، عبر مداخلة على تلفزيون النهار، أنه يتلقى العديد من الرسائل الجارحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو أمر يحزنه كثيرا.

هذا وأطل الشاب فضيل، لأول مرة، على تلفزيون “النهار”، عبر مكالمة على موقع “سكايب”، أين هنأ الجزائريين بعيد الفطر المبارك.

وأورد النجم الجزائري، أنه يتواجد حاليا بالمغرب مع عائلته الصغيرة، بالحجر الصحي، أين احتفلوا بالعيد في المنزل، متمنيا أن يزول هذا الوباء.

وكشف الشاب فوضيل، عن جديده الفني، وهي أغنية عن الحجر الصحي، ستطل معه فيها إبنته الصغيرة “ليليا”.

ومن جهة أخرى، أكد الشاب فوضيل أنه على تواصل مع العديد من الفنانين الجزائريين حاليا، وهو يتابع جديدهم الفني دائما على غرار الشابة خيرة والشيخ مراد وغيرهم.