الشاب فيصل الصغير يكشف تفاصيل علاقته بالمغنية التونسية مايا

نزل المغني القسنطيني الشاب فيصل الصغير ضيفا على برنامج زابينغ رمضان الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم.

وخلال مكلمة عبر تقنية السكايب كشف فيصل الصغير تفاصيل علاقته بالمغنية التونسية مايا والتي اثارت ضجة كبيرة في وقت سابق.

وواصل الشاب فيصل الصغير بخصوص علاقته مع مايا قائلا تربطنا علاقة جيدة وعلاقة عمل لاغير واصفا إياها بالإنسانة الطيبة.

كما نفى الشاب فيصل الصغير ان العلاقة بينه وبين المغنية مايا أصبحت مضطربة وإعتبرها إشاعات لا غير وترويج أكاذيب.

وتابع الشاب فيصل الصغير أنه لايتدخل في خصوصيات المغنية مايا وهي نفس الشيء وإعتبر أن هذا الامر تحدث عنه كثيرا ولا يريد المزيد.

كما أشار الشاب فيصل الصغير إلى ان هناك في المستقبل عمل مشترك بينه وبين المغنية التونسية مايا متمثل في فيديو كليب

وأكد الشاب فيصل الصغير ان الوقت الحالي لا يسمح بالفيام بعمل featuring مع المغنية مايا وفي حال كان ذلك سيكون عن بعد بسبب كورنا

وقال الشاب فيصل ان featuring تم إنجازه وإنتهينا من الكلمات والموسيق وأدردنا ان ننجز فيديو كليب يشرف المغرب العربي على حد قوله.

وحققت أغنية الشاب فيصل مع المغنية التونسية اكثر من 100 مليون مشاهدة.

