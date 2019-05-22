الشاب منير نوض الحرب ومرمد المدير بالضرب في “رانا حكمناك”!

استضاف العدد الجديد من الكاميرا الخفية، رانا حكمناك، والتي تبث حصريا على قناة النهار، المغني الجزائري المعروف بـ”الشاب منير”.

فكرة البرنامج، هي استدعاء المغني للقيام بومضة اشهارية لصالح علامة معينة، وقبل البدأ في التصوير، تم التفاوض على مبلغ الصفقة.

لينتقل الفريق إلى التصوير، أين اعترض الشاب منير على السيناريو، والذي لم يعجبه واعتبره تهريجا.

ليتدخل صاحب العلامة، والذي لا يعرف كيف يتحدث بلباقة مع النجوم، كما تعودنا بهذه الكاميرا الخفية، وهنا لم يتمالك الشاب منير أعصابه، وقام بضربه.

ومع كل هذه الأحداث، وجد الشاب منير نفسه في الأخير، مجبرا على توقيع العقد مع شركة يهودية، فحمل نفسه وأراد المغادرة رافضا توقيع العقد معهم.

واكتشف الشاب منير في الأخير، أنه وقع في فخ الكاميرا الخفية “رانا حكمناك”.