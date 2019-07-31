الشاب منير يرفض الغناء في الحراش.. “ما نغنيش مع أشباه الفنانين”

رفض الشاب منير دعوة للمشاركة في الحفل الذي سينظم سهرة اليوم الأربعاء بملعب أول نوفمبر بالحراش لتكريم الفنانين الذين غنوا للمنتخب الوطني.

وبشأن أسباب الرفض، قال الشاب منير في اتصال مع “النهار أونلاين” “أنا لا أغني مع كل من هب ودب”.

وأوضح الشاب منير بالقول “غنيت للفريق الوطني ليس بحثا عن المال أو الشهرة.. بعض أشباه الفنانين استغلوا فرصة الكان للشهرة والظهور في التلفزيون”.

ودعا الشاب منير لتصفية الفنانين، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك لجنة لمنع هؤلاء من تشويه صورة الفنان”.

وعن أخباره الفنية، كشف الشاب منير عن تعاونه مع الشاب الهواري دوفان وعبد الرحمان جودي في البوم جديد سينزل هده الأيام من إنتاج شركة دنيا.