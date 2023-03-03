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قناة النهار

الشاب ناصر.. قصة معاناة 10 سنوات مع مرض التشمع الكبدي.. في إنتظار يد المساعدة للعلاج بالخارج

بقلم قناة النهار
الشاب ناصر.. قصة معاناة 10 سنوات مع مرض التشمع الكبدي.. في إنتظار يد المساعدة للعلاج بالخارج
دلال خير
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رابط دائم : https://nhar.tv/MxzPL
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