قناة النهار الشاب ناصر.. قصة معاناة 10 سنوات مع مرض التشمع الكبدي.. في إنتظار يد المساعدة للعلاج بالخارج بقلم قناة النهار نشر في 03 مارس 2023 - 19:23 دلال خير شارك غرِّد أرسل 30 0 رابط دائم : https://nhar.tv/MxzPL اقرأ أيضا وزير الداخلية يشرف على تقليد الرّتب لرجال الحماية المدنية قناة النهار 02 مارس رئيس الجمهورية: قطاع الفلاحة ساهم في 14.7 % من الناتج الخام في الدرجة الثانية بعد البترول قناة النهار 28 فيفري دلال خير: طفل أصيب بشلل كامل ولم يتم تشخيص مرضه بعد وأمه تطلب المساعدة قناة النهار 10 فيفري محمد لمين DZ: مشاهدة المأساة ومعاناة الناس في سوريا وتركيا أنستني مرضي قناة النهار 17 فيفري دلال خير: شاب مصاب بمرض القصور الكلوي.. أرهقته عملية تصفية الدم ويحتاج لزراعة كلى قناة النهار 24 فيفري ثناء دولي بمجهودات الحماية المدنية الجزائرية في عمليات الإنقاذ بتركيا وسوريا قناة النهار 16 فيفري الإيقاع بـ 4 مهربي مهلوسات وحجز اكثر من 87 الف قرص إكستازي بوهران قناة النهار 02 مارس أجواء غائمة وأمطار غزيرة معتبرة 🌧 .. قناة النهار 25 فيفري نحو خوض تجربة زراعة دوار الشمس.. هذه التحفيزات قناة النهار 20 فيفري تيارت: وزير الصحة يخاطب مدير التجهيزات العمومية...اخدم بفرق متتابعة لانهاء المشروع قناة النهار 27 فيفري