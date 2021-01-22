الشاب نصرو: “تمنيت أن يكون هذا الفنان الكبير الأسطورة وزيرا للثقافة”

تمنى أمير الأغنية العاطفية الشاب نصرو، ان ينصب النجم المحبوب عثمان عريوات وزيرا للثقافة، عبر منشور له على صفحته الرسمية على الانستغرام.

ومازال الفيديو الذي نشره الفنان الكبير عثمان عريوات، على حسابه الرسمي على الانستغرام، يسجل تفاعلا متميزا في الوسط الفني وجمهوره.

التفاعل الكبير كان من طرف الشعب والفنانين خاصة الذين سارعوا لنشر صورهم مع النجم الجزائري بتعليقات مختلفة.

فبعد صالح اوقروت الذي نشر صورة مع البونباردي من فيلم “كرنافال في دشرة”، والموسيقار قويدر بوزيان،و الهواري دوفان.

جاء دور الفنان المغترب في بلاد العم سام الشاب نصرو، الذي نشر صورة كبيرة لعريوات على حسابه الخاص بالانستغرام معلقا عليها:”تمنيت يكون هذا الفنان الكبير الاسطورة وزيرا للثقافة”.

للعلم ،اكتفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة في ردها عن سؤال يتعلق بردة فعلها على فيديو عريوات الذي صنع الحدث، أنها لم تشاهد الفيديو.