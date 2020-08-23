الشاب نصرو يستنكر شائعات وفاته: خافوا ربي

استنكر الشاب نصرو، شائعات وفاته التي أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، دون مراعاة شعور أهله.

وكتب ملك أغنية الراي، في منشور له على حسابه الخاص في الانستغرام: “يا أصحاب الشائعات، خافوا ربي عندي إخوتي كبار في السن وخبر مثل هذا بإمكانه أن يودي بحياتهم”.

وأضاف الفنان: “أصحابي وجمهوري متعودين على مثل هذه الأخبار، لكن إخوتي الكبار يمكن أن يحدث لهم مكروه لا قدر الله، اتقوا الله في أنفسكم”.

ويعتبر الشاب نصرو واحد من رواد الأغنية الرايوية، بأغانيه العاطفية التي كان نافس بها الراحل الشاب حسني.