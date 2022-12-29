قناة النهار الشاب وحيد يوجه رسالة مؤثرة للشابة خيرة ويغني لها على المباشر بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ديسمبر 2022 - 23:12 شارك غرِّد أرسل 70 0 الشاب وحيد يوجه رسالة مؤثرة للشابة خيرة ويغني لها على المباشر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QDaCk اقرأ أيضا دلال خير: أب أصيب بشلل نصفي نتيجة حادث عمل وأمله في الشفاء كبير لكن خارج الوطن قناة النهار 09 ديسمبر "فيض الروح : رحلة الى دار الآخرة "الشفاعة قناة النهار 24 ديسمبر "رئيس الجمهورية: "ممنوع إستيراد منتوج من الخارج يتم تصنيعه في الجزائر قناة النهار 13 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" حنا ماذا بينا هذي الأمور ماتزيدش تدخل من الخارج قناة النهار 14 ديسمبر فاسألوا : التحذير من شهادة الزور قناة النهار 11 ديسمبر مخرج فيلم العربي بن مهيدي يكشف موعد عرض الفيلم قناة النهار 22 ديسمبر تيارت : مواطنون ينتظرون مشاريع التنمية للعودة لأراضيهم و الإستثمار فيها قناة النهار 24 ديسمبر في أول دراسة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية.. أزيد من 900 مليون خبزة ترمى سنويا قناة النهار 25 ديسمبر الشاب وحيد: الشاب عزالدين من أعمدة الفن الجزائري وحافظ على التراث قناة النهار 29 ديسمبر "وزير التجارة يكشف :" تصدير التمور ل150 دولة وسيتم التصدير حتى لكوريا الجنوبية قناة النهار 27 ديسمبر