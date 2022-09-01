الشاحنات ممنوعة من السير بمنحدر الجباحية نحو العاصمة

قررت مصالح الجزائرية للطرق السيارة تحويل حركة سير مركبات الوزن الثقيل الشاحنات بين البويرة والعاصمة بمقطع الجباحية. وذلك بداية من الأحد 4 سبتمبر 2022 القادم.

وأوضحت ذات المصالح في بيانها ان قرار تحويل حركة سير الشاحنات بمقطع الجباحية في البويرة جاء في إطار التدابير الإستعجالية لوضع حد لتزايد حوادث المرور التي يشهدها هذا المقطع والتي راح ضحيتها عدد كبير من الارواح.

اين سيتم تحويل مسارمركبات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5 عبر مخرج واد الرخام. بما يوفره من ظروف ملائمة للعملية.

واكدت الجزائرية للطرق السيارة انه على إثر التدقيق في المخارج الممكنة بالبويرة ودراسة الأكثر ملاءمة لعملية تحويل مسار الشاحنات. ومدى تأثيرها على حركة السير وانعكاسات على السيولة المرورية. تم الاتفاق على مقترح تحويل مسار المركبات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5.

وتابعت ذات المصالح ان المقترح المشروط بموافقة السلطات الولائية سيبدأ تنفيذ الاجراء من تاريخ يوم الأحد القادم الموافق ل 04/09/.2022 وذلك بعد اقرار والي ولاية البويرة واصدار القرار المرخص لعملية التحويل.

وللإشارة ان هذا الاجراء سيكون مؤقتا، بما يمكن مصالح الجزائرية للطرق السيارة من مباشرة أعمال الصيانة لمعالجة التشوهات التي ظهرت على مستوى أروقة التي تسير فيها مركبات الوزن الثقيل و التي سببته الحمولة الزائدة، و ستعود المركبات المعنية للسير مجددا على الطريق السيار لاحقا.