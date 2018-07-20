الشارع الجزائري يضغط على زطشي لجلب حليلوزيتش

سيجد رئيس الفاف خير الدين زطشي نفسه في وضع حرج، أمام الجماهير الجزائرية، بعد إستبعاده لإسم “حليلوزيتش” من تدريب الخضر.

حيث قام معهد “إيمار” يومي الـ11 والـ12 جويلية بإستفتاء عن المُدرب الذي يُريده الشعب الجزائري خليفة للناخب المُقال رابح ماجر.

وجاءت نتائج الإستفتاء الذي شارك فيه 1000 شخص عبر الهاتف صادمة لزطشي بإحتلال البوسني وحيد حليلوزيتش المركز الأول بـ66 بالمائة.

وحل هيرفي رونار في المركز الثاني بـ27 بالمائة فيما إختار 20 بالمائة المدرب الوطني رابح سعدان و12 بالمائة جمال بلماضي.

وإحتل المركز الخامس كريستيان غوركوف بـ5 بالمائة وزين الدين زيدان المركز السادس بـ4 بالمائة وكيروش في المركز الأخير بـ2 بالمائة.

وبهذا يُثبت الإستفتاء الذي شاركت فيه 40 ولاية تمسك الشارع الرياضي الجزائري بخيار حليلوزيتش مُطالبا الفاف بإستقدامه.