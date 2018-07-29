الشارع المغربي يُطالب بإبقاء رونار وإبعاده عن الجزائر

طالب الجمهور الرياضي المغربي بضرورة المُحافظة على المدرب الفرنسي “هيرفي رونار” على رأس العارضة الفنية لمنتخب أسود الأطلس.

حيث قام موقع “هسبريس” المغربي بإستطلاع للرأي شارك فيه 26 ألف و252 مغربي تحت عنوان:”هل تؤيد بقاء الفرنسي هيرفي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟”.

ويرى 75.1 بالمائة من المشاركين في الإستفتاء أن الجامعة المغربية لكرة القدم يجب عليها المُحافظة على المدرب المُلقب بالثعلب في منصبه.

هذا فيما أكد 24.9 من المُشاركين ضرورة إقالة رونار لأنه لايُناسب المنتخب المغربي مُستقبلا رغم تحقيقه نتائج إيجابية في التحديات السابقة.