الشاطئ السخري “مونتا” ..شاطئ الموت في وهران

أطفال، قصر وشباب يجازفون بحياتهم بقطع طريق منحدر جبلي للالتحاق بالشاطئ غير المحروس بالمنطقة الصخرية “مونتا” بالمرسى الكبير في وهران.

غير مبالين بمخاطر ذلك بقدر ما يهمهم فقط الاستجمام والاستماع بالبحر ولو كان على حساب حياتهم.

هي منطقة “مونتا” الواقعة بمنحدر جبلي مطل على البحر على مستوى الطريق المؤدي إلى الكورنيش الوهراني.

تعرف استقطابا كبيرا لبعض الأطفال والقصر المنحدرين من أحياء شعبية ممن لا يستطيعون ارتياد الشواطئ المحروسة لأسباب مادية.

وجد فيها شباب أيضا متعة الاستجمام بعيدا عن صخب الاماكن الاهلة بالمصطافين رغم خطورة المسالك المؤدية لها.

والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا، آخرها قاصر تعرض لإصابات بالغة الأسبوع الماضي اثر سقوطه من المنحدر.